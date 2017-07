Beste Schweizer Klassierung seit 1994

Nationalcoach Vladimir Petkovic befindet sich mit dem Schweizer Nationalteam auf der Überholspur © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die Schweiz rückt in der FIFA-Weltrangliste nach ihrer Serie von sieben Siegen in Folge in die Top 5 vor. Sie überholte im Ranking Chile, Kolumbien, Frankreich und Belgien und ist nun so gut klassiert wie seit April 1994 nicht mehr.