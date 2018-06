Bestehst du die Kanti-Prüfung?

Man sitzt da, 14 oder 15 Jahre alt, mit schwitzigen Händen. Vor einem liegt ein Fragebogen, der über die eigene Zukunft entscheidet. Los geht’s, doch schon die erste Seite ist gespickt mit Fragen, die man nicht sicher richtig beantworten kann. Nach einer Stunde ist man zwar weder fertig mit der Prüfung, noch hat man den leisesten Schimmer, ob man überhaupt irgendeine Frage richtig beantwortet hat. Doch man ist froh, ist der Graus endlich vorbei. So ging es auch dieses Jahr wieder hunderten Schülern in der Ostschweiz, die an die Aufnahmeprüfung der Kantons- und Fachmittelschule gingen.

St.Gallen hat weiterhin beunruhigende Quote

2015 vermeldete der Kanton St.Gallen beim Bestehen der Aufnahmeprüfung einen Negativrekord. 832 Schülerinnen und Schüler bestanden die gymnasiale Aufnahmeprüfung – so wenige wie noch nie. Dieses Jahr waren es 831, ein neuer Negativrekord. Während die Gesamtzahl der Gymnasiasten mit gut 3300 Schülerinnen und Schülern und auch die Quote der bestehenden Prüfungskandidaten relativ konstant ist, schwächelt die Zahl der Prüflinge.

Das sei aber nicht auf schlechtere Jahrgänge zurückzuführen, sondern auf tiefere Schülerzahlen. «Die schwachen Jahrgänge, die in den letzten Jahren die Volksschule durchlaufen haben, kommen jetzt in die Kantonsschule. Aufgrund der Schülerzahlen sind wir mit der Anzahl Kantischüler zufrieden», sagt Tina Cassidy, Amtsleiterin des St.Galler Amtes für Mittelschulen.

Die Quote der Maturanden ist im schweizweiten Vergleich im Kanton St.Gallen aber weiterhin tief. Daher erarbeitet der Kanton St.Gallen momentan ein Projekt zur Stärkung der Maturitäten. «Es geht darum, Jugendliche zum Abschluss einer Matura zu bewegen. Dabei geht es nicht nur die gymnasiale Matura, sondern auch beispielsweise um eine Berufs- oder Fachmatura», sagt Cassidy.

Kantonale Unterschiede beim Schnitt

Während im Kanton St.Gallen vergleichsweise wenige Jugendliche eine Matura machen, ist der Anteil jener, die die Aufnahmeprüfung bestehen, relativ hoch. Wie auch in Appenzell Ausserrhoden sind dies 80 Prozent; in den Kantonen Thurgau und Graubünden sind es gut 60 Prozent der Probanden, die die Aufnahmeprüfung schaffen.

Nur Appenzell Innerrhoden führt keine Aufnahmeprüfungen durch. «Die Schülerinnen und Schüler gelangen durch eine Empfehlung des Lehrers oder der Lehrerin an das Gymnasium, meist direkt nach der sechsten Klasse», sagt Norbert Senn, Leiter des Innerrhoder Volksschulamtes. Nur wenige machen den Sprung von der zweiten Sek in die Kanti. Rund 20 Prozent der Primarschüler erhalten jeweils die Empfehlung.

