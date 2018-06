Vladimir Petkovic coacht sein Team während des Trainingslagers im Tessin. © Keystone/Alessandro Crinari

Kann sich die Schweizer Fussball-Nati mit einem positiven Gefühl in Richtung Russland verabschieden? In Lugano steht heute Abend das letzte Testspiel vor der WM gegen Japan an. Verfolge die Partie ab 19 Uhr live.