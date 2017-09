Besucher entdecken SBB-Baustellen

Besucher auf der Baustelle des Kabeltunnels für das künftige Stellwerk in Lausanne. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die SBB haben am Wochenende in Lausanne und Genf dem Publikum mehrere Baustellen zugänglich gemacht. In Lausanne konnten Interessierte einen Tunnel für Kabel unter dem Bahnhof besichtigen.