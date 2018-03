Betrugsfall treibt Calzavara in den Konkurs

Zurzeit wartet der Betrieb noch auf den Bescheid des Konkursamtes, ob die laufenden Baustellen noch zu Ende geführt werden dürfen. © Tagblatt/Hannes Thalmann

Die Nachwirkungen eines 2014 aufgedeckten Betrugsfalls bei der St.Galler Baufirma Calzavara AG haben dem Unternehmen schlussendlich das Genick gebrochen. In einem emotionalen Brief schreibt der Chef, dass er nach 40 Jahren in der Firma den Konkurs bekannt geben müsse.