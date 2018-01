Alkoholisiert 51-jährige Frau tot gefahren

(Symbolbild) © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Am Montagabend wurde eine 51-jährige Schweizerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Frau war gerade dabei die Strasse in Jonschwil zu überqueren, um an die Bushaltestelle zu gelangen, als ein 20-jähriger alkoholisierter Junglenker in die Jonschwilerin prallte.