Betrunken am Steuer eingeschlafen

Am Samstagmorgen um etwa 07:45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Autobahn von St.Gallen her Richtung Arbon. Er schlief am Steuer ein. Sein Auto geriet kontinuierlich nach rechts. Dabei fuhr es über den Pannenstreifen ins rechtsseitige Wiesland, überfuhr einen Randleitpfosten und prallte in einen Kilometrierungspfosten.

Obwohl der Fahrer versuchte, sein Auto unter Kontrolle zu bringen, prallte dieses in das dortige Metallgestell der Signalisationstafel. Anschliessend fuhr es weiter über das Wiesland, überfuhr einen weiteren Randleitpfosten und einen weiteren Kilometrierungspfosten. Der durchgeführte beweissichere Alkoholatemlufttest zeigte einen Wert von 1,3 Promille. Der Sachschaden an den Strasseneinrichtungen ist noch nicht bekannt.

(red/KapoSG)