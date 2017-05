Der 25-Jährige fuhr mit seinem Auto um 1.50 Uhr in Richtung Feuerwehrdepot. In einer Kurve prallte sein Auto in einen Zaun. Darauf stellte der 25-Jährige sein Auto auf einem Parkplatz ab. Die Kantonspolizei traf den Mann in unmittelbarer Nähe an. Der 25-Jährige hatte sowohl Alkohol wie auch Betäubungsmittel konsumiert. Der Führerausweis wurde dem Mann abgenommen.

(Kapo SG/red.)