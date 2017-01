Betrunken verunfallt

Der 38-Jährige fuhr von Walenstadt in Richtung Eschen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Bei der Autobahnunterführung kam sein Auto ins Schleudern und kam von der Strasse ab. Dabei prallte es in eine Schneemade und danach in eine Steinwand. Ein Atemalkoholtest fiel positiv aus.

Auf der Autobahn A3 bei der Höhe Heiligkreuz wurde am Sonntagnachmittag ein Mann kontrolliert. Ein Drogenschnelltest gab an, dass der Mann unter Drogen stand. Er musste seinen Führerschein ebenfalls abgeben.

Mit 1,2 mg/l Alkohol im Atem war in Eschenbach ein 48-Jähriger auf der Strasse unterwegs. Seinen Führerschein musste er schon früher abgeben.

(red.)