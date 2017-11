Betrunkene beisst Burgerdieb in die Hand

Nach dem Ausgang bekommt das Partyvolk auf der ganzen Welt meistens ordentlich Hunger und holt sich etwas vom Fastfood-Laden an der Ecke. So auch eine 32-jährige Italienerin am Münchner Hauptbahnhof. Ihr wurde am Sonntagmorgen um 02:30 Uhr ein Burger entwendet. Der dreiste Dieb suchte mit dem Sandwich das Weite. Die Frau verfolgte ihn und stellte den «Burgerdieb». Dann biss sie, laut Polizeibericht, den 34-jährigen Mann unvermittelt in die Hand.

Die Polizei stellte fest, dass die Italienerin einen Atemalkoholwert von 2,38 Promille hatte. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Laut einer Mitteilung klärt die Polizei jetzt ab, ob sich das Opfer und der Täter kannten. Unklar ist ebenso das Tatmotiv und ob der Täter den Burger essen wollte.

(rar)