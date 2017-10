Die Stadtpolizei St.Gallen sorgt an der Olma für Ordnung © Screenshot TVO

Nach Feierabend geht es an der Olma feucht fröhlich zu und her. Während die Besucher festen, sorgt die Stadtpolizei St.Gallen dafür, dass es an der Olma friedlich bleibt. TVO hat die Polizei eine Nacht lang begleitet.