Betrunkene Lernfahrerin prallt in Zaun

Symbolbild © Keystone/ Steffen Schmidt

Eine betrunkene Lernfahrerin verursachte in der Nacht zum Sonntag in Kreuzlingen einen Selbstunfall. Das Auto der 19-Jährigen geriet in einem Kreisel auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen und prallte zunächst in einen Inselschutzpfosten und danach in einen Zaun.