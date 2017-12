Betrunkener fährt Lieferwagen in Baugrube

Beim Sturz in die Baugrube verletzte sich der Fahrer leicht © Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitagnachmittag hat ein betrunkener 54-Jähriger in Dietfurt die Kontrolle über seinen Lieferwagen verloren und stürzte in eine Baugrube. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.