Betrunkener schläft nach mehreren Crashs ein

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, fuhr der 28-jährige Mann unter Alkoholeinfluss von Rheineck in Richtung St.Margrethen. Auf der Höhe Recyclinghof krachte er in eine Baustellenabschrankung, wodurch das Auto vorne rechts einen platten Reifen erlitt. Dies hinderte den Betrunkenen aber nicht daran, die Fahrt fortzusetzen. In St.Margrethen prallte sein Fahrzeug frontal gegen ein Ausstellungsauto und kam anschliessend zum Stillstand.

Daraufhin wurde der Autofahrer unverletzt – hinter dem Steuer schlafend – von einer Patrouille angetroffen. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Dem deutschen Autofahrer wurde die Fahrerlaubnis für die Schweiz aberkannt.

(Kapo SG/red.)