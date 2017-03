Betrunkener Skifahrer greift Liftpersonal an

(Aprés-Ski Symbolbild) © KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Ein deutscher Skifahrer war am Samstag im Vorarlberg so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war, in einen Sessellift zu sitzen. Als der Skifahrer vom Liftpersonal gebeten wurde, den Sessellift zu verlassen, schlug dieser auf das Personal ein.