Betschart/Hüberli glänzen in Kroatien

Betschart/Hüberli setzten sich am Major-Turnier in Porec in den Achtelfinals nach hartem Kampf in 65 Minuten gegen die Deutschen Isabel Schneider/Victoria Bieneck mit 18:21, 22:20 und 17:15 durch. In den Viertelfinals trifft das als Nummer 9 gesetzte Schweizer Duo in Kroatien auf die als Nummer 14 gesetzten Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Claes.

Das bislang beste Saisonresultat von Betschart/Hüberli war der 9. Rang vor gut einem Monat in Rio de Janeiro.

Ihren Achtelfinal noch vor sich haben Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Die als Nummer 12 gesetzten Schweizerinnen bekommen es mit den gleich hinter ihnen gesetzten Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson zu tun.

(SDA)