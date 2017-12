Bevölkerung rechnet noch mit Promille

Bitte ins Röhrchen blasen: Die neue Messeinheit in Milligramm ist der Bevölkerung nicht bekannt. (Symbolbild) © Keystone/Jean-Christophe Bott

Die neue polizeiliche Alkoholmessung in in Milligramm pro Liter Atemluft ist bei der Bevölkerung noch nicht angekommen. Weniger als zwei Prozent wissen über die Messmethode Bescheid. 40 Prozent geben das Limit weiterhin in Promille an.