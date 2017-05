Bevorzugt die Swisscom das Ländle?

Für die Liechtensteiner gibt es ab Juni ein attraktives Swisscom-Abo. (Symbolbild) © iStock

Ab Juni profitieren Swisscom-Kunden von einem neuen Angebot, das ihnen Roaming-Gebühren in der EU zu deren Tarifen ermöglicht. Alle Swisscom-Kunden? Nein, lediglich im Fürstentum Liechtenstein gilt das Angebot. Für Schweizer wird es so etwas nicht so schnell geben.