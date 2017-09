Bewährungsstrafe für Zürcher nach Angriff auf Polizisten bei G20

Der 29-jährige Zürcher, der seit dem G20-Gipfel in Hamburg in U-Haft sass, kommt auf freien Fuss: Er ist am Donnerstag zu einer bedingten einjährigen Strafe verurteilt worden. Im Bild das Strafjustizgebäude, in dem am 28. August der erste G20-Prozesse stattfand. © KEYSTONE/dpa/AXEL HEIMKEN