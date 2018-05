Bewaffneter im Zug erschreckt Passagiere

Eine Ordonnanzpistole 75 der Schweizer Armee. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Am Bahnhof Rorschach war am Mittwoch ein grösseres Aufgebot der Kantonspolizei vor Ort. Der Grund: Mehrere Passagiere meldeten eine bewaffnete Person in einem Zug. Doch das Ganze stellte sich als Fehlalarm heraus.