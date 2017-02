«Wir wissen nicht wie weiter»

In letzter Minuten wurde das Paar samt Hund vor den Flammen aus ihrem Haus an der Rosenstrasse gerettet. Was bleibt, sind unschöne Erinnerungen und ein tief sitzender Shock. «Das Bild der Flammenwand, die ich sah, als ich die Schlafzimmertür öffnete, ist immer noch präsent», sagt Sam Gubser, die zusammen mit ihrem Freund Johannes Weiss im abgebrannten Haus wohnte, zu TVO.

Das Paar hat in den Flammen alles verloren. Die Eltern von Johannes Weiss haben über Nacht eine neue Wohnung für die beiden organisiert, dort können sie sich für die nächsten zwei Wochen zurückziehen. Auch von Freunden und der Stadt bekommen die beiden extrem viel Unterstützung, wie sie im Interview mit TVO erzählen.



(enf)