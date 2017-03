Bewusstloser Torres vom Platz getragen

Grosse Sorge bei Atletico Madrid um Fernando Torres: Der 32-jährige Stürmer prallte im Spiel in La Coruña nach einem Kopfballduell mit dem Kopf auf den Rasen und blieb regungslos liegen. Sanitäter trugen den bewusstlosen Torres auf einer Bahre vom Platz.

In der Garderobe war der Spieler wieder ansprechbar, er musste aber die Nacht im Spital verbringen. Gemäss ersten Informationen aus Spanien soll ihm der Mitspieler Gabi die verschluckte Zunge aus dem Rachen geholt haben.

Im Spiel gegen den Abstiegskandidaten aus Galicien, in dem der französische Stürmer Antoine Griezmann Atletico Madrid mit seinem zehnten Saisontreffer in der 68. Minute immerhin noch einen Punkt rettete, war Torres erst 20 Minuten vor dem Unfall eingewechselt worden. Der Rückstand von Atletico auf Leader FC Barcelona beträgt nun schon elf Punkte.

Besser in Fahrt als Atletico ist derzeit der FC Sevilla. Der Europa-League-Sieger gewann beim 1:0 gegen Athletic Bilbao zum vierten Mal in Folge und bleibt als Dritter in engem Kontakt mit dem Spitzenduo FC Barcelona/Real Madrid.

La Coruña – Atletico Madrid 1:1 (1:0). – 19’992 Zuschauer. – Tore: 13. Andone 1:0. 68. Griezmann 1:1. – Bemerkung: 85. Fernando Torres (Atletico Madrid) mit Schädel-Hirn-Trauma bewusstlos vom Platz getragen.

FC Sevilla – Athletic Bilbao 1:0 (1:0). – 34’012 Zuschauer. – Tor: 14. Iborra 1:0. – Bemerkung: 14. Iraizoz (Athletic Bilbao) wehrt Foulpenalty von Jovetic ab (Iborra trifft im Nachschuss).

Rangliste: 1. FC Barcelona 25/57 (71:21). 2. Real Madrid 24/56 (63:25). 3. FC Sevilla 25/55 (49:29). 4. Atletico Madrid 25/46 (45:22). 5. San Sebastian 25/45 (39:34). 6. Villarreal 25/42 (36:19). 7. Eibar 25/39 (41:33). 8. Athletic Bilbao 25/38 (31:30). 9. Espanyol Barcelona 25/36 (35:33). 10. Celta Vigo 24/35 (39:39). 11. Alaves 25/33 (25:31). 12. Las Palmas 25/29 (35:39). 13. Valencia 25/29 (35:43). 14. Betis Sevilla 24/27 (25:38). 15. Malaga 25/26 (32:42). 16. Leganes 25/21 (20:40). 17. Deportivo La Coruña 24/20 (27:40). 18. Granada 25/19 (24:53). 19. Sporting Gijon 25/17 (27:54). 20. Osasuna 25/10 (25:59).

(SDA)