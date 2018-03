Bezirk Zürich mit den hellsten Köpfchen

In keinem anderen Bezirk der Schweiz haben so viele Personen ein Universitätsdiplom oder einen gleichwertigen Abschluss wie in Zürich. (Symbolbild) © KEYSTONE/STR

Zürich ist gemessen am Bildungsniveau seiner Bevölkerung der Schweizer Bezirk mit dem meisten Grips. Nirgendwo paaren sich aber Geist und Geld auf derart hohem Niveau wie in Meilen. Als einziger Bezirk in der Schweiz weist Zürich eine Mehrheit von Bewohnern mit Tertiärabschluss auf.