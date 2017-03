Bezwingt die Schweiz auch Lettland?

Holt die Schweizer Nati auch im fünften Quali-Spiel das Punktemaximum? © Keystone/Jean-Christophe Bott

Vier Spiele, vier Siege. Die Schweizer Nati ist auf Kurs und ihre Chancen stehen gut, das vierte Mal in Folge an einer Endrunde teilnehmen zu können. Gegen den Gast aus Lettland wollen die Schweizer heute Abend in Genf erneut drei Punkte holen. Verfolge die Partie in unserem Live-Stream.