Bieber, Kanye und Drake meiden Grammys

Alles begann mit Frank Ocean, dem US-amerikanischen Hip-Hop- und R&B-Musiker. Viele Künstler sahen ihn als den grossen Abräumer an den Grammys. Ocean selbst reichte jedoch seine Songs und sein Album nicht einmal ein: «Die Grammys sind ein Dinosaurier, der keine jungen, schwarzen Künstler repräsentiert», sagte Ocean gemäss «TMZ». Er gab deshalb schon früh bekannt, nicht an den Grammys teilzunehmen.

Ihm folgen Hip-Hop-Grössen wie Kanye West und Drake. Drake ist für acht Grammys nominiert. Er kann diese aber nicht entgegen nehmen, da er während der Zeit der Grammy-Verleihung in Europa auf Tour sein wird.

Kanye West, der bereits 21 Grammys erhielt und dieses Jahr für sechs nominiert ist, ist nicht mehr überzeugt vom Anlass: «Ich habe das Gefühl, die Grammy-Verleihung ist überaltet und hat den Fokus verloren», tweetete West im letzten Februar.

Er kritisiert ebenfalls, man berücksichtige schwarze Artisten zu wenig. So sei zum Beispiel der Rapper Future regelmässig übergangen worden, obwohl er laut West die wichtigsten Club-Songs des Jahres geschrieben habe.

Nicht nur aus der Hip-Hop-Szene gibt es heftige Kritik, auch der Mädchenschwarm Justin Bieber möchte den Grammys fern bleiben. Er habe geplant, zu diesem Zeitpunkt irgendwo anders zu sein. Laut «TMZ» denkt er nicht, dass die Grammys weiterhin repräsentativ und relevant sind. Speziell, wenn es um jüngere Artisten geht. Ob noch weitere Artisten der Grammy-Verleihung fern bleiben werden, werden wir sehen. In zwölf Tagen ist es so weit. Die meisten Nominationen in den wichtigsten Kategorien hat dieses Jahr Adele.

Übrigens hat der britische «Daily Star» erfahren, dass Justin Bieber im September eine Auszeit nehmen will. Es werde ihm alles zu viel und er wolle zu sich selbst finden. Er wolle in bisschen auf Reisen gehen. Zuerst solle es aber noch einen gebührenden Abschied geben. Er habe in Los Angeles neue Musik aufgenommen.

