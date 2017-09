Der Bieler Sportchef Martin Steinegger sieht in Lofquist vorab eine Verstärkung fürs Powerplay, da der Rechtsschütze über einen harten Schuss verfügt.

In der laufenden Saison bestritt Lofquist indes kein Meisterschaftsspiel, in der letzten Spielzeit realisierte er in 47 KHL-Spielen vier Tore und zehn Assists.

(SDA)