Ehepaar bessert sich Lohn mit Sozialhilfe auf

Ein mazedonisches Paar ist am Freitag wegen Sozialhilfebetrugs in Biel zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die beiden verdoppelten mit den unrechtmässigen Geldern ihren Lohn aus harter Arbeit. (Symbolbild) © Keystone/Christian Beutler

Ein mazedonisches Ehepaar hat jahrelang in Biel BE zu Unrecht Sozialhilfe bezogen und damit seinen Lohn aus harter Arbeit kräftig aufgebessert. Das erstinstanzliche Regionalgericht verurteilte die beiden am Freitag zu bedingten Freiheitsstrafen.