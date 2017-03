Bieler Eishockeyprofi stoppt Dieb mit Bodycheck

EHC Biel Verteidiger Marco Maurer, stehend, gegen EHC Kloten Stuermer Vincent Praplan waehrend dem Eishockey-Meisterschaftsspiel der National League A zwischen dem EHC Kloten und dem EHC Biel am Samstag, 18. Februar 2017, in der SWISS Arena in Kloten. (KEYSTONE/Patrick B. Kraemer) © KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Ein Mann hat am Donnerstag in Zug einer 87-jährigen Frau 200 Franken geklaut und ist danach zu Fuss geflüchtet: Eishockeyprofi Marco Maurer vom EHC Biel, der zufällig in der Nähe war, stellte den Dieb und hielt in fest, bis die Polizei eintraf.