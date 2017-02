Bieler feiern Playoff-Qualifikation

Die beiden Bieler Marco Pedretti, links, und Marc-Antoine Pouliot freuen sich über die Playoff-Qualifikation © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Mit einem 6:3-Erfolg gegen Genf-Servette sichert sich Biel die Playoff-Qualifikation. Kloten muss nach dem 2:3 in Bern in die Abstiegsrunde.Lange sah Bern zuhause gegen Kloten wie der sichere Sieger aus. 3:0 führte der Leader, bevor es am Ende nochmals knapp wurde.