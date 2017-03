«Big Bang Theory»-Ableger über jungen Sheldon angekündigt

Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" (rechts, gespielt von Jim Parsons) hatte eine komplizierte Kindheit - in einer Spin-Off-Serie wird sie verfilmt. (Archivbild) © Keystone/AP CBS ENTERTAINMENT/SONJA FLEMMING

Oft hat Sheldon Cooper in der Sitcom «Big Bang Theory» über seine komplizierte Kindheit in Texas geklagt – jetzt will der Sender CBS die Geschichte der Hauptfigur in einer eigenen TV-Serie erzählen. CBS kündigte das Spin-off «Young Sheldon» am Montag an.