Bikerin Indergand auf fremdem Terrain

Vor einem Jahr an den Olympischen Spielen in Rio klassierte sich Linda Indergand mit dem Mountainbike im Cross-Country-Rennen im 8. Rang (Bild), am Samstag startet sie in Bergen (NOR) im WM-Strassenrennen © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Wie Jolanda Neff an den Olympischen Spielen versucht sich dieses Jahr mit Linda Indergand erneut eine Mountainbikerin im Strassenradsport. Indergand hofft an der WM in Bergen auf ein Top-20-Resultat.