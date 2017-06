Bill Cosby zu Missbrauchsprozess eingetroffen

Sie hatte in seiner legendären früheren Fernsehserie «Die Bill Cosby Show» seine jüngste Tochter Rudy gespielt. Cosby wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sich in früheren Jahrzehnten an ihnen vergangen zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, konzentriert sich der Prozess aber auf einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004.

Die heute 44-jährige Frau wirft dem Schauspieler vor, sie damals in seinem Haus mit Tabletten und Wein betäubt und dann missbraucht zu haben. Nach Cosbys Darstellung soll der Sex hingegen einvernehmlich gewesen sein. Dem Fernsehkomiker droht eine langjährige Haftstrafe.

(SDA)