Billigschnaps getrunken – mindestens 82 Tote in Indonesien

In diesem Haus in Jakarta wurde Schnaps gebrannt, der mindestens 82 Menschen das Leben kostete. © KEYSTONE/AP/ACHMAD IBRAHIM

Mindestens 82 Menschen sind auf der indonesischen Insel Java durch selbstgebrannten Billigschnaps ums Leben gekommen. Die Opfer starben diesen Monat in der Provinz Westjava und in der Hauptstadt Jakarta, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.