Bischof hält Aufheben um sterbewilligen Australier für «zynisch»

Der Bischof des Bistums Basel, der Luzerner Felix Gmür. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Basler Bischof Felix Gmür hat den aufsehenerregenden Freitod eines 104-jährigen Australiers letzte Woche in der Schweiz kritisiert. Die Vermarktung der Selbsttötung sei «zynisch», sagte Gmür in einem Interview mit der Zeitung «Schweiz am Wochenende» vom Samstag.