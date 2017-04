Bei den Neuenburger Regierungswahlen haben am Sonntag alle fünf Bisherigen die Wiederwahl im ersten Wahlgang verpasst. Die drei amtierenden Staatsräte der SP und die beiden der FDP standen jedoch an der Spitze. Ob die Regierung in linker Mehrheit bleibt, entscheidet sich am 23. April.

(SDA)