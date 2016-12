Björgen verzichtet auf Tour de Ski

Marit Björgen legt den Fokus auf die WM © KEYSTONE/AP NTB Scanpix/GEIR OLSEN

Die Norwegerin Marit Björgen verzichtet auf die Tour de Ski, die am 31. Dezember in Val Mustair beginnt. Die sechsfache Olympiasiegerin will sich gezielt auf die WM im Februar in Lahti vorbereiten.