Blasse St.Galler bleiben ohne Punkte

St.Gallens Tranquillo Barnetta im Zweikampf mit Luganos Armando Sadiku. © KEYSTONE/Walter Bieri

Kaum zusammenhängende Aktionen, viele Fehlpässe und keine Durchschlagskraft in der Offensive. Was in den letzten Spielen gut funktionierte, brachten die St.Galler heute während 90 Minuten nicht auf den Platz. Die Espen verlieren gegen den FC Lugano verdient mit 0:1. Hier geht’s zu den Spielernoten.