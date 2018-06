Blaufahrt von 49-Jährigem endet in Bach

Der Mann war um 20.45 Uhr mit seinem Auto auf der Wildenaustrasse in Richtung Grundstrasse unterwegs. Auf der Höhe der Firma NB Spedition hielt er an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück. Mit einer Menge Alkohol im Blut geriet er immer weiter nach links und fuhr das abfallende Wiesland hinunter, bis er in einem kleinen Bach stecken blieb.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, zeigte die beweissichernde Atemalkoholprobe beim 49-Jährigen einen Wert von 0.99 mg/l an (entspricht rund 1.98 Promille). Die Beamten sperrten seinen Führerschein. Weder am Auto noch an der Strasseneinrichtung entstand ein Schaden.

(Kapo SG/red.)