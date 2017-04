«Blick zum Espenblock ist sehr speziell»

Nach vier Niederlagen in Serie muss der FCSG eine Reaktion zeigen. «Wenn wir so spielen wie am letzten Sonntag, gewinnen wir keinen Blumenstrauss», sagt FCSG-Legende Werner Zünd. Auch YB war in den letzten Spielen nicht erfolgreich und in Bern hat St.Gallen zuletzt zweimal gepunktet. «Wieso soll uns das zu Hause nicht auch gelingen?», fragt Zünd.

Roman Buess steht aktuell im Fokus des FCSG-Magazins. Er sagt, er spiele gern beim FC St.Gallen. «Vor allem der Blick in den Espenblock ist sehr speziell.» Das seien tolle Gefühle, wenn die Fans so mit Emotionen dabei sind. Roman Buess spielt seit Sommer beim FCSG, zuvor hat er beim FC Basel gekickt und ist mit der U17-Nationalmannschaft Weltmeister geworden.

(red.)