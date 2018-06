Blues-Brothers-Legende gestorben

Matt "Guitar" Murphy (r) im Juli 1988 während eines Auftritts von "The Blues Brothers" am Jazzfestival in Montreux © KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON

Matt «Guitar» Murphy, einst Gitarrist der US-Band The Blues Brothers, ist am Freitag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das verkündete die Gruppe in mehreren sozialen Medien.