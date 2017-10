Bluewin- und Bluemail-Kunden können ihre Konten wieder nutzen

Die Swisscom fängt die rekordgrosse Flut von Werbemails vorübergehend in einem Spamordner ab. Die Kunden können ihre E-Mail-Accounts nun wieder ohne störende Spams nutzen. (Symbolbild) © PrintScreen

Swisscom hat die seit Tagen anhaltende Spam-Attacke auf Bluewin und Bluemail noch nicht abwehren können. Die Flut an Werbemails werde mittlerweile abgefangen, so dass die E-Mail-Accounts wieder uneingeschränkt funktionierten, sagte eine Sprecherin am Mittwoch.