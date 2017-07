Bluttat in Österreich hatte laut Innenminister IS-Hintergrund

"Sind nun gefordert": Der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka an einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Wien. © KEYSTONE/APA/APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Ein Doppelmord an einem älteren Ehepaar in Österreich letzte Woche hat nach Angaben des Innenministeriums einen Bezug zur Terrormiliz Islamischer Staat. Der Täter habe Sympathien für den IS gehegt, teilte Innenminister Wolfgang Sobotka am Mittwochabend in Wien mit.