BMW, Daimler und Audi wollen mit Here in China durchstarten

Asiatische Investoren sollen den deutschen Autoherstellern beim Kartendienst auf die Bahn helfen. (Symbolbild). © KEYSTONE/EPA/MAST IRHAM

Die drei Autobauer BMW, Daimler und Audi holen bei ihrem Kartendienst Here asiatische Investoren an Bord. Insgesamt zehn Prozent der früheren Nokia-Tochter sollen an den chinesischen Kartenanbieter Navinfo, den chinesischen Internetkonzern Tencent sowie den Staatsfonds GIC aus Singapur gehen.