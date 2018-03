Bodenseeregion: Hasen sterben an der Pest

Am Bodenseeufer wurden im Februar mehrere tote Hasen gefunden. (Symbolbild) © iStock

In der Region Bodensee wurden tote Feldhasen gefunden, die an der Hasenpest gestorben sind. Hunde, die in Kontakt kommen mit den Kadavern, können sich anstecken und die Krankheit im schlimmsten Fall auf den Menschen übertragen.