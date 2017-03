Bö bezwingt Fourcade am Holmenkollen erneut

Johannes Thingnes Bö jubelt (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

Johannes Thingnes Bö gewinnt vor seinem Heimpublikum in Oslo den Sprint beim Weltcup-Finale der Biathleten.Der 23-Jährige verhinderte so den 14. Weltcupsieg von Martin Fourcade in diesem Winter. Der Franzose drehte im Gegensatz zum Norweger eine Strafrunde, der Rückstand betrug 13 Sekunden.