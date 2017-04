Galencias Börsendebüt mit guten Vorzeichen

Präsident Etienne Jornod kann sich über einen erfolgreichen Börsengang freuen. (Archiv) © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Am (heutigen) Freitag werden die Aktien des Gesundheitsdienstleisters Galenica Santé zum ersten Mal an der Börse gehandelt. Der Angebotspreis beträgt 39 Franken und liegt damit am oberen Ende der anvisierten Preisspanne.