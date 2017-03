Börsengang von Galenica Santé bereits im zweiten Quartal 2017

Galenica Santé betreibt das grösste Apothekennetzwerk der Schweiz. (Archiv) © KEYSTONE/DOMINIC FAVRE

Die Gesundheitsgruppe Galenica hat am Dienstag die Absicht bestätigt, das Unternehmen aufzuteilen. Die Geschäftseinheit Galenica Santé soll bereits im zweiten Quartal 2017 an der Schweizer Börse SIX kotiert werden.