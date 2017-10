Böses Erwachen für zwei Ostschweizer in Australien

Die Rickenbachs aus Ricken wandern aus. Den beiden fehlte das Hippieleben in der Schweiz und sie wollten es in Australien wieder finden. Dort angekommen, gilt es erst, eine Wohnung und ein Ladenlokal zu finden. Da Rick bereits 20 Jahre in Australien verbracht hat, zieht es ihn an den alten Ort nach Bellingen zurück. Dort würde er am liebsten die «Swiss Patisserie», die er mit seiner Ex-Frau geführt hat, wieder übernehmen. Doch die Bäckerei erweist sich als einzige Müllhalde.

Ob das Ostschweizer Ehepaar einen Kompromiss findet, gibt es heute Abend um 22 Uhr auf 3+ in «Adieu Heimat» zu sehen.

(red.)