Valeri Bojinovs Zeit bei Lausanne ist schon wieder vorbei © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der bulgarische Stürmer Valeri Bojinov (31) und Lausanne-Sports haben sich in gegenseitigem Einvernehmen per sofort getrennt.Bojinov war erst vor drei Monaten vom chinesischen Zweitligisten Meizhou Keija zu Lausanne gewechselt. Er kam in der Super League zu sieben Einsätzen (1 Assist).