Boko Haram verschleppt 22 Mädchen und Frauen

Beim nigerianischen Dorf Pulka im Grenzgebiet haben Boko Haram-Kämpfer erneut mehrere Mädchen verschleppt. (Bild googlemaps) © googlemaps

Die Islamistengruppe Boko Haram hat im Nordosten Nigerias 22 Mädchen und Frauen in ihre Gewalt gebracht. Bei einer ersten Attacke am Donnerstag hätten die Dschihadisten in dem Dorf Pulka nahe der Grenze zu Kamerun 18 Mädchen verschleppt.